Meer groen in de stad door natuurinclusief bouwen: "Maakt de stad weerbaar"

De gemeente Amsterdam heeft de aanwezigheid van groen in de stad hoog in het vaandel staan. Stadsecoloog Anneke Blokker vertelt in Bouw Woon Leef waarom natuurinclusief bouwen goed is voor het instandhouden van de biodiversiteit in de stad: ''Amsterdam is ook gewoon een natuurgebied voor heel veel dieren. Dat maakt de stad weerbaar.''

Natuurinclusief bouwen is het uitgangspunt van de groenvisie van de gemeente Amsterdam, waarmee de stad tussen 2020 en 2050 groener moet worden. Dat houdt in dat bij de bouw en aanleg van gebieden rekening wordt gehouden met de biodiversiteit in de stad. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat het voor dieren aantrekkelijk wordt om zich in een bepaald gebied te vestigen. Volgens Blokker is dat ook weer voordelig voor de mens: ‘’Mensen vinden het heel fijn om de natuur om de hoek te hebben en om de vogels te horen tjilpen.’’ De biodiversiteit die daarmee ontstaat draagt bovendien ook weer bij aan de balans in de stad: ‘’ Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat er minder plaagdieren zijn. "Het maakt de stad weerbaar en daarmee prettig om in te wonen.’’

Eén van de plekken in de stad waar goed is nagedacht over duurzaamheid en aanwezigheid van natuur is het GWL-terrein, dat grenst aan de Staatsliedenbuurt en het Westerpark. Vanaf 1997 verrees hier de eerste ecologische woonbuurt van Nederland. Marjolein Pel woont al 25 jaar in de buurt en dat bevalt goed. ‘’Het is heerlijk hier, en toch wel behoorlijk groen.’’ Daarvoor zetten buurtbewoners zich dan ook goed in. Zo onderhouden zij gezamenlijk moestuintjes. Ook met de dierenpopulatie in de wijk gaat het goed: ‘’Er zijn hier twee keer zoveel vogels als in de rest van Amsterdam’’, zegt Marjolein.

Een deel van het groen in de buurt wordt door de gemeente onderhouden. Om in onderhoud van het groen te voorzien waarvoor de gemeente geen zorg draagt moeten de bewoners zich zelf inzetten. Zo betalen alle bewoners maandelijks zes euro. Met dat budget onderhoudt een groep actieve bewoners onder leiding van een tuinman het groen wat voor hun rekening komt. Volgens Marjolein is deze werkwijze ook geschikt om in andere wijken toe te passen: ‘’Eigenlijk is het toch raar dat wij hier toch vrij succesvol op deze manier in deze wijk wonen en dat er na 25 jaar zo weinig navolging is van dit concept binnen Amsterdam.’’

Zelf initiatief nemen

Dat het model waar de bewoners van het GWL-terrein in leven nog niet in andere buurten is toegepast, betekent niet dat Amsterdammers zelf geen actie kunnen ondernemen. Volgens Anneke Blokker kunnen we vandaag nog beginnen om de tegels uit onze tuinen te halen en ze te vervangen door groen. Hierdoor gaat het water na een flinke regenbui meteen de bodem in en heb je minder last van wateroverlast. De gemeente biedt hierin ook hulp: in mei, juni en september worden de tegels thuis bij je opgehaald.