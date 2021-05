Brugwachters fietsen weer door de stad door storing, bruggen openen kan langer duren

"Veiligheid voor alles. We hebben ervoor gekozen om terug te schakelen op lokale bediening", vertelt teamleider Boaz Hardijzer. "Dus de brugwachter fietst weer van brug naar brug. Juist om te voorkomen dat er een ongeluk tijdens zo'n beeldverstoring zou kunnen plaatsvinden."

Weg uit de centrale controlekamer en weer naar buiten dus. "Ik vind het wel leuk, zolang het mooi weer is", zegt brugwachter Fabian Captijn. Schuilen in de brugwachtershuisjes is er dan niet meer bij. "Dat zijn hotelkamertjes tegenwoordig."

Als het druk wordt dit weekend, kan het openen van de bruggen langer duren. "Op het moment dat ik deze brug gedraaid heb, moet ik op mijn fiets stappen, fiets ik naar de volgende brug en ga ik lokaal draaien."