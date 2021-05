Bewoners Marnixkade onderhouden eigen stadstuin: "Meeste mensen zijn heel positief"

De gemeente wil graag meer groen in de stad, zo blijkt wel uit haar groenvisie. Ook zijn er Amsterdammers die het heft in eigen hand nemen en zelf de stad wat groener maken. Remco de Waart en zijn buurtgenoten zijn daarvan het levende bewijs. Samen hebben zij een stadstuin aangelegd in de bocht van de Marnixkade. Het AT5 programma Bouw Woon Leef staat deze maand in het teken van groen in de stad en neemt daarom een kijkje.

De aanleg van de stadstuin begon drie jaar geleden en was een alternatief van de buurtbewoners voor de plannen die de gemeente eigenlijk met het gebied voor ogen had. Zij wilden volgens De Waart de bomen op de kade kappen vanwege herstel van de fundering van de kademuren. Dat wilden de bewoners van de Marnixkade niet en zij spanden een rechtszaak aan tegen de gemeente. Die rechtszaak werd door de bewoners verloren. Budget van de gemeente De gemeente ging wel mee in de wens van de bewoners om het gebied anders in te richten: "Met medewerking van de gemeente is er grond gestort en hebben we wat geld gekregen om de tuin in te richten", aldus De Waart. Daarmee hebben de bewoners een plek gecreëerd waar buurtgenoten van de buitenruimte kunnen genieten en planten en insecten kunnen leven. Jaarlijks biedt de gemeente een budget van zo’n 500 euro om in onderhoud van de tuin te voorzien.

Quote Ik zou willen dat er een soort ecologisch lint door de stad heen ontstaat, te beginnen hier aan de Marnixkade. Remco de waart, bewoner marnixkade