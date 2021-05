Klaassen en Tadic starten in de basis bij de Klassieker

Even was het spannend of de wedstrijd vanwege de aangekondigde politiestaking door kon gaan. Al snel werd bekend dat de politiebonden hun werk vanmiddag niet neer zouden leggen en konden supporters opgelucht ademhalen.

Naast Klaassen en Tadic begint Ajax vanmiddag met Stekelenburg, Timber, Álvarez, Gravenberg, Mazraoui, Rensch, Martínez, Haller en Antony. Neres en Klaiber zitten op de bank.

De Klassieker start om 14.30 uur en wordt gespeeld in de Kuip.