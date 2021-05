Naaktbeelden op internet: uploaden is zo gedaan, verwijderen een stuk lastiger

Het uploaden van seksueel getinte beelden is eenvoudig, maar het verwijderen ervan is enorm lastig. Pornowebsites, social media-platforms en de politie: iedereen heeft een puzzelstukje in handen maar niemand het hele plaatje. Het effect op slachtoffers is lange tijd onderschat.

Het zonder toestemming breed delen van seksueel getint beeldmateriaal via sociale media en op pornowebsites komt steeds vaker voor. Eind 2018 deed de politie nog een oproep om helemaal te stoppen met het versturen van naaktbeelden. Dat jaar melden zich elke dag minstens drie nieuwe slachtoffers van uitgelekte erotische foto’s. Vooral over de groep minderjarigen die het materiaal doorstuurt, maakt politie zich grote zorgen omdat ze de gevolgen niet overzien.

Nina* is 14 als ze tijdens een drankspelletje met vrienden een seksueel getinte opdracht uitvoert. Gewoon voor de grap, vrienden onder elkaar. Maar het wordt gefilmd. Als Nina de volgende dag op school komt blijkt een groot deel van haar vrienden, haar klas en zelfs docenten de video gezien te hebben. Ze wordt uitgelachen, nagekeken op het schoolplein en het is roddelvoer voor haar omgeving. "Mensen reden zelfs langs mijn huis en riepen me allerlei verwensingen toe. Ik was in shock. Hoe was dit zo erg uit de hand gelopen?" Nina gaat met hoop het weekend in en denkt dat de aandacht vanzelf overwaait. Het blijkt valse hoop.

Dit gaat regelmatig gecombineerd met persoonsgegevens. Met soms dramatische gevolgen voor slachtoffers. Afgelopen januari maakte de 13-jarige Desteny uit Zuidoost een eind aan haar leven nadat een filmpje waarin ze seksuele handelingen verricht rondging op sociale media. Hoewel het soms lukt beelden tijdelijk te wissen, of van één bepaalde site af te halen, duiken beelden later vaak weer op. Slachtoffers leven met de angst dat shaming elk moment weer kan beginnen.

Onduidelijk is bij wie de verantwoordelijkheid ligt om het ongewenst uploaden van beelden tegen te gaan en gelekte naaktbeelden te verwijderen. Pornowebsites nemen vaak pas hun verantwoordelijkheid bij klachten, een social media platform als Facebook, zegt hun best te doen maar wijst op ontbrekende regelgeving, en de politie kampt met capaciteitsproblemen. In de strijd tegen exposing heeft iedereen een puzzelstukje in handen maar niemand het hele plaatje. Ondertussen blijven slachtoffers met angst en onzekerheid achter.

"Het is echt niet zo moeilijk voor bedrijven om beelden te wissen, het is alleen een kwestie van verantwoordelijkheid nemen"

Afgelopen jaren zagen ze het aantal aanvragen groeien. Een Nederlandse politicus die werd afgeperst met seksueel beeldmateriaal klopte bijvoorbeeld bij hen aan. Tessa de Jong: ‘De seksbeelden waren binnen drie uur op dertig illegale websites te zien. Binnen twee maanden hebben we alles weg gekregen." Bij anderen gaat het minder voorspoedig; een slachtoffer verloor haar telefoon. Leakserv heeft veel foto’s kunnen verwijderen. Maar er blijven nieuwe privé-naaktbeelden online verschijnen. Ze is al drie jaar klant bij hen.

Sommigen slachtoffers zijn al drie jaar klant bij hen. Voor een maandelijks abonnement van 69 euro staat het bedrijf cliënten bij. De Jong: “Dit klinkt veel, maar het is intensief werk. We zijn dagelijks bezig met grote hoeveelheden mailtjes sturen naar websites, voor maar één klant. En in het geval van wraakporno, als de dader beelden blijft uploaden, ben je nog langer bezig." Bovendien is 69 euro per maand lang niet voor iedereen betaalbaar. De Jong: "Wij lobbyen dan ook voor een subsidieregeling voor slachtoffers."

Het commerciële bedrijf Leakserv helpt slachtoffers ook bij het verwijderen van online beeld. Afgelopen jaar heeft het bedrijf 10 miljoen beelden verwijderd. Pr-manager Tessa de Jong: “Offline halen kan zeker, dit gebeurt 93% van de tijd binnen 24 uur’. Maar dit is geen garantie dat het daarna weer wordt geüpload. ‘’Soms is het een kwestie van jaren aanhouden.”

Het is niet onmogelijk beelden te verwijderen: een aantal maanden terug stopten VISA en Mastercard met hun betalingssysteem op Pornhub, nadat de site was beschuldigd van het plaatsen van video’s met kindermishandeling en gedwongen seks. In de weken erna heeft de pornosite bijna 80 procent van al hun content verwijderd. Miljoenen video’s waarvan ze niet de juiste toestemming van konden vinden. Van Lynden: ‘Het is echt niet zo moeilijk voor bedrijven om beelden te wissen, het is alleen een kwestie van verantwoordelijkheid nemen.’

“Een langlopend traject”, zegt Van Lynden. “We moeten mailen met elke site waar de video op verschijnt dat het zonder toestemming is geüpload. Soms haalt een site het meteen eraf. Maar het kan ook dat het slachtoffer moet bewijzen dat er geen toestemming is gegeven. Dit is erg ingewikkeld, want hoe laat je achteraf zien dat iets ongewenst is geüpload?”

Privacy

Wettelijk gezien mag je niet zomaar een naaktfoto van een 16-jarige klasgenoot doorsturen. Het probleem is dat het bijna altijd onbekend blijft wie het als eerste stuurde. En via WhatsApp kun je niet zomaar in iedereens berichten kijken: het is end-to-end encrypted. Van Lynden: ‘We hameren altijd terecht op meer privacy. Maar dit is de keerzijde. Niemand kan reguleren wie wat verstuurt, want het is versleuteld.’

De woordvoerder van Facebook Benelux reageert dat het belangrijk is om rekening te houden met de verschillen tussen privé-berichten en berichten op openbare sociale media. Hun berichtenservice WhatsApp is privé. ‘WhatsApp-berichten zijn end-to-end versleuteld, maar we reageren wel op specifieke verzoeken van wetshandhavers, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en beleid. WhatsApp verwijdert elke maand ongeveer 300.000 accounts die ervan worden verdacht beelden van kinderuitbuiting te delen.’

Facebook, waar WhatsApp, Messenger en Instagram onder vallen, hoopt ‘op een consistent regelgevingskader op hoger niveau [...] om seksueel misbruik van kinderen online te bestrijden.’

Chat-App Telegram en pornowebsite YouPorn/PornHub reageerden niet op onze vraag om een reactie.