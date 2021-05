Schuld gemeente stijgt met 800 miljoen naar 6,9 miljard

De schuld van de gemeente neemt dit jaar toe met 800 miljoen euro en stijgt daarmee naar 6,9 miljard. Dat staat in de Voorjaarsnota 2021. Volgens de gemeente is dat een gevolg van de investeringen die er gedaan worden om de economische en sociale crisis het hoofd te bieden.

"We gaan Amsterdam zo goed mogelijk door de crisis loodsen en bijdragen aan het herstel van de stad", stelt wethouder Victor Everhardt (Financiën). "Dat doen we door te blijven investeren daar waar dat het hardste nodig is, om de toenemende ongelijkheid en werkloosheid aan te pakken en de energietransitie aan te jagen."

De inkomsten uit toeristenbelasting lopen dit jaar terug met 120 miljoen, van 200 miljoen (het verwachte bedrag voor het coronavirus) naar 80 miljoen euro. Ook het bedrag aan parkeerinkomsten loopt waarschijnlijk met zo'n 60 miljoen terug.

De gemeente verwacht dat het Rijk te hulp schiet, omdat er is toegezegd dat gemeenten gecompenseerd worden voor het verlies aan inkomsten door corona. "In deze Voorjaarsnota reserveert het college daarom 91,5 miljoen euro voor 2021 van de te verwachten toeristenbelastingcompensatie van het Rijk over 2020", schrijft het stadsbestuur.

Jeugdwerkloosheid

Voor de groei van de bijstandsuitkeringen, het tegengaan van de jeugdwerkloosheid, het Regionale WerkCentrum en de Werkbrigade investeert het stadsbestuur 32,5 miljoen euro van 2022 t/m 2025. Er wordt twee miljoen uitgetrokken voor het tekort voor de bouwkosten van het Namenmonument op de Weesperstraat, dat 19 september wordt onthuld. Ook geeft het stadsbestuur tot en met 2023 6,2 miljoen euro uit aan een betere en snellere afhandeling van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

In de zorg en jeugdhulp is er sprake van structurele financiële tekorten. Het geld dat de stad vanuit het Rijk hiervoor krijgt zou niet voldoende zijn, waardoor wachtlijsten blijven oplopen. In de voorjaarsnota worden de budgetten verhoogd: met 25,3 miljoen euro in 2021, en daarna structureel met zo’n 5 miljoen euro per jaar.

Klappen

De algemene reserve wordt ingezet om "de klappen van de coronacrisis op te vangen". Om die op voldoende niveau te houden, wordt de algemene reserve tot en met 2024 versterkt met in totaal 30 miljoen euro.

De voorjaarsnota 2021 zal op 7 en 8 juli worden behandeld in de gemeenteraad, en daarvoor in de verschillende commissievergaderingen.