Amsterdam presenteert begroting: forse klappen door corona, maar ook investeringen

De gemeente Amsterdam presenteert vandaag de begroting voor 2021. De coronacrisis slaat ongekend grote gaten in de stadsfinanciën. Maar ondanks de diepe crisis wil het stadsbestuur op bepaalde vlakken toch fors investeren. Om dat mogelijk te maken worden de reserves flink aangesproken, wordt er bezuinigd op de eigen organisatie, maar worden ook de lasten voor de Amsterdammer verzwaard.

Om de eerste klappen van de coronacrisis op te vangen moest de gemeente dit jaar al diep in de buidel tasten. Hiervoor werd de algemene reserve van ruim 260 miljoen euro ingezet, waardoor de teller van dat reservepotje bijna op nul uitkomt.

Pas in 2024 weer positief

Die reserve moet de komende jaren weer worden aangevuld, maar in welk tempo dit kan laat zich, door de grilligheid van de crisis, lastig voorspellen. Het effect van de crisis is dan ook nog wel een paar jaar te voelen, zo verwacht verantwoordelijk wethouder Victor Everhardt (Financiën). Pas in 2024 laat de Amsterdamse begroting naar verwachting weer een structureel positief saldo zien.