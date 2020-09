Belastingen omhoog, meer betaald parkeren en bezuinigingen op gemeentelijke organisatie

Dat lieten coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP zojuist weten. Door de coronacrisis zit er een groot gat in de begroting, de vier partijen presenteerden vandaag de plannen om 'Amsterdam duurzaam en sociaal uit deze crisis te helpen'.

200 miljoen euro structureel

'We zitten hier vandaag niet met een heel vrolijk bericht, maar wel een belangrijk bericht', begon Femke Roosma, fractievoorzitter van GroenLinks. Ze zei dat de coronacrisis grote financiële gevolgen heeft voor de gemeente en dat het ook gaat om een structureel tekort van 200 miljoen euro.

De gesprekken waren volgens Roosma 'zeer intensief'. 'Ik denk dat het resultaat dat we vastgesteld hebben een evenwichtig pakket is.' Het belangrijkste uitgangspunt was volgens haar dat de stad sterker uit de crisis moest komen, daarom moest de werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden blijven.

Verduurzaming

Zo wordt er de komende twee jaar meer geld geïnvesteerd in verduurzaming en het onderhoud aan kades en bruggen. Wel benadrukt ze dat de coalitie niet terug wil naar de situatie voor de coronacrisis, waarin de stad te veel afhankelijk zou zijn van massatoerisme. 'We hebben ook met elkaar gezegd, zo'n economie is niet duurzaam, ook niet financieel duurzaam.'

Tegelijkertijd waren de maatregelen 'zeer pijnlijk', waarbij er bijvoorbeeld 51 miljoen euro op gemeentelijke organisatie wordt bezuinigd. 'Dat zal pijn doen en ook banen kosten', zei D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig. Ook zal ambtenaren vaker gevraagd worden om thuis te werken.

De OZB wordt met 35 miljoen verhoogd, wat neerkomt op 28,50 per jaar voor een huis van vier ton. Volgens Van Dantzig is dat niet leuk, maar wel verdedigbaar.

Betaald parkeren op zondag

De parkeerinkomsten moeten met 6,5 miljoen euro omhoog gaan. Dat betekent dat betaald parkeren op zondag wordt ingevoerd in De Pijp en het Museumkwartier en vergunninghouders met een tweede auto extra moeten betalen.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki wordt er aan de sterkste schouders een bijdrage gevraagd. Het gaat daarom om Amsterdammers met een eigen huis en een tweede auto. SP-fractievoorzitter Erik Flentge haalde uit naar het Rijk. 'Van Rutte heb ik weinig gehoord.'

Investeringen niet geschrapt

De coalitiepartijen hebben besloten om grote investeringen in projecten, zoals het nieuwe theater De Meervaart of de ondertunneling van de A10, niet te schrappen. 'Voor investeringen daarvoor kun je geld voor lenen, dat levert niet veel op', zei GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma.

Ook willen de partijen de werkgelegenheid die daardoor ontstaat houden. Roosma: 'Met het schrappen van financiële projecten snij je jezelf in de vingers. En geld lenen is nog steeds erg goedkoop in dit land.'

