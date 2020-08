Wethouder onderzoekt of thuiswerken gemeente geld bespaart

Dat bevestigde ze na vragen van ChristenUnie-duoraadslid Sander Huisman, die het al van ambtenaren had gehoord. Huisman denkt dat er door het thuiswerken bespaard kan worden op kantoorkosten. De gemeente moet dit jaar vanwege de coronacrisis namelijk waarschijnlijk enkele honderden miljoenen euro's bezuinigen.

'We onderzoeken wat er mogelijk is, we weten nog niet wat voor ruimte het financieel biedt', zei Meliani in antwoord op de vraag van Huisman. Later wordt er waarschijnlijk meer over bekend.

De meeste ambtenaren werken vanwege het coronavirus op dit moment al vanuit huis. Eind juli gaf de gemeente tegenover de NOS al aan dat er nog 'geen einddatum' was voor het thuiswerken.