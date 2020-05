Wethouder Meliani: 'Je kunt zeggen dat we rijk zijn, maar inkomsten zijn weggevallen'

'Als je nog niet open kan en je mag maar met honderd mensen in een zaal zitten terwijl je een zaal hebt waar twaalfhonderd of tweeduizend mensen in moeten, dan ga je echt niet rondkomen met honderd man', zegt Meliani.

Meliani schreef gisteren samen met de cultuurwethouders uit Den Haag, Utrecht en Rotterdam een open brief aan het kabinet . Want hoewel de kunstinstellingen vanaf juni wel met een beperkt aantal bezoekers open mogen en het kabinet 300 miljoen euro steun heeft uitgetrokken, is er volgens haar meer nodig.

Meliani besloot eerder deze maand zelf 17 miljoen euro uit te trekken voor noodlijdende cultuurinstellingen in de stad. Ondanks dat de stad de afgelopen jaren honderden miljoen euro's aan parkeergeld en toeristenbelasting binnenhaalde, vindt ze dat 17 miljoen geen klein bedrag is.

'Alle bezoekers zijn weggevallen. Of dat nou nationaal of internationaal is'

'Er zijn in deze stad een heleboel dingen weggevallen', zegt Meliani. 'Alle bezoekers zijn weggevallen. Of dat nou nationaal of internationaal is. Dat is belangrijk voor de hele economie. En de cultuursector speelt daar een hele belangrijke rol. Al die inkomsten zijn weggevallen. Je kunt zeggen: we zijn heel erg rijk. Maar we hebben heel erg last van de crisis. Want al die inkomsten zijn er niet meer.'

Meliani gaat daarnaast nog wel inventariseren of er later dit jaar een nieuw gemeentelijk steunpakket nodig is.