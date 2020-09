Zo wil Amsterdam de honderden miljoenen gaan betalen die de coronacrisis kost

Een lastenverzwaring voor veel Amsterdammers, snijden in het eigen ambtenarenapparaat maar ook investeren in werkgelegenheid. De vier coalitiepartijen (GroenLinks, PvdA, SP en D66) presenteerden vandaag hun plan om Amsterdam financieel door de coronacrisis te loodsen.

De fractievoorzitters van de vier partijen schetsen geen rooskleurig beeld. 'Er is een tekort van honderden miljoenen en er is een structureel tekort op lange termijn', zegt Femke Roosma (GroenLinks). 'De crisis raakt Amsterdammers in hun sociale leven. Hun inkomen, hun omzet en daarmee ook hun bestaanzekerheid', valt Sofyan Mbarki (PvdA) haar bij.

