Oppositie tegen bezuinigingsplannen: 'Auto weer gebruikt als melkkoe'

Een groot deel van de oppositie is niet te spreken over de plannen van de coalitie om geld te bezuinigen. Met name de verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) en het extra betaald parkeren leiden tot veel kritiek.

'Het belangrijkste dat opvalt, is dat de coalitie alles doorschuift', vindt VVD-fractievoorzitter Marianne Poot. 'De bezuinigingen gaan allemaal in 2023 of 2024 in, dat is een nieuwe coalitieperiode. Dit is eigenlijk zo raar, de coalitie neemt niet de verantwoordelijkheid en dat is slecht voor de financiële positie van Amsterdam.'

Met de vanochtend gepresenteerde bezuinigingen moeten honderden miljoenen euro's bespaard worden . Door de coronacrisis is er namelijk een groot gat in de begroting ontstaan. Naast de lastenverzwaringen wordt er ook fors bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. Vanochtend hielden coalitiepartijen een persconferentie .

Volgens Poot worden de middengroepen door de verhoging van de OZB, de verhoging van het tarief voor de tweede parkeervergunning en het betaald parkeren op zondag in De Pijp en het Museumkwartier geraakt. 'Een OZB-verhoging van twintig procent, terwijl het afgelopen jaar al stevig is verhoogd. En het betaald parkeren, dat is natuurlijk weer de auto gebruiken als melkkoe. Voor ondernemers is dat ontzettend pijnlijk want zij zijn op zondag open en hebben er direct last van.'

'Het is makkelijk om te zeggen, de verhoging van de OZB is maar 28 euro voor een huis van vier ton, maar daar gaat het niet om', vindt DENK-fractievoorzitter Mourad Taimounti. 'Dat zijn ook mensen die het juist zwaar hebben. En bovendien, vier ton voor een woning was vroeger veel geld, maar tegenwoordig kost een appartement al drie ton.' Het betaald parkeren op zondag vindt hij willekeurig, mede omdat er in Buitenveldert op zaterdag nog wel gratis geparkeerd kan worden.