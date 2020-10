Stadsbestuur zet betaald parkeren in Nieuw-West ondanks coronacrisis toch door

Inwoners van Nieuw-West kunnen vanaf morgen reageren op het plan van de gemeente om in meer buurten betaald parkeren in te voeren. Het plan wordt daarmee ondanks de coronacrisis doorgezet.

Twee weken geleden gaf stadsdeelbestuur al een positief advies voor het plan. Een week later besloot het stadsbestuur het document 'vrij te geven voor inspraak'. Naar verwachting zal de gemeenteraad zich volgend jaar over het betaald parkeren in het stadsdeel uitspreken.

IJskast in Zuidoost

In Zuidoost was het ook de bedoeling om meer betaald parkeren in te voeren. Het stadsdeelbestuur besloot daar om het betaald parkeren vanwege de coronacrisis 'voorlopig in de ijskast te zetten'. Het bestuur gaf, anders dan Nieuw-West dus deed, geen advies aan het stadsbestuur en er is dus ook nog geen plan vrijgegeven voor inspraak.

Als het aan het stadsbestuur ligt, wordt er straks in Geuzenveld, een deel van Slotermeer Zuidwest en een deel van Eendracht betaald voor het parkeren. Het uurtarief moet daar 1,40 euro per uur worden en bewoners kunnen dan voor 15,75 euro per zes maanden een parkeervergunning aanvragen.

Tegen

Het parkeerplan is niet onomstreden. Een petitie tegen betaald parkeren werd ruim 1500 keer ondertekend. Ook een meerderheid van de stadsdeelcommissie Nieuw-West stemde tegen het plan. Alleen GroenLinks en D66 steunden het voorstel van het stadsdeelbestuur.

Het stadsbestuur zegt dat het betaald parkeren nodig is omdat er nu veel parkeerplekken bezet zijn. 'Gevolg is dat veel auto’s foutgeparkeerd staan. Dit leidt tot overlast, tot verkeersonveilige situaties en het kan de doorgang voor nood- en hulpdiensten belemmeren.' Omdat er eerder al een 'groot aantal contactmomenten' is geweest, worden er ondanks de inspraakprocedure geen bewonersbijeenkomsten meer gehouden.

Het gaat om het volgende gebied: