Bewoners De Pijp vrezen voor minder bezoek door uitbreiding betaald parkeren

Het plan om betaald parkeren op zondag in De Pijp in te voeren zorgt voor verontwaardigde reacties van bewoners en ondernemers. Ze vrezen dat veel mensen de wijk links zullen laten liggen.

Vanochtend gaven coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP een persconferentie over de bezuinigingsmaatregelen die ze hebben genomen. Die waren nodig omdat er door de coronacrisis een groot gat in de begroting is ontstaan.

Parkeren in De Pijp kost van maandag tot en met zaterdag zes euro per uur, als het aan de coalitie ligt wordt er op zondag dus straks ook betaald. 'Je durft niemand meer uit te nodigen', reageert een bewoner. 'Laat ze maar ophouden. Er komt genoeg geld via het parkeren binnen.' Ook een ander denkt dat er minder of zelfs geen bezoek meer gaat komen. 'Een paar uurtjes is zo 25 euro. Daar kun je wat anders mee doen.'