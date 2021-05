UvA geeft alsnog groen licht voor deel internationale uitwisselingen

Tot grote teleurstelling van de ruim duizend UvA-studenten die op uitwisseling zouden gaan, besloot de universiteit vorige maand om alle fysieke internationale uitwisselingsprogramma's van het eerste semester te schrappen. Dit gebeurde volgens de UvA 'op basis van de negatieve reisadviezen wereldwijd en om studenten tijdig de ruimte te geven zich te oriënteren op alternatieven'.

De UvA komt daar nu van terug en noemt het besluit 'te generiek'. Volgens de universiteit kunnen de uitwisselingsprogramma's in het eerste semester onder voorwaarden toch doorgaan. Belangrijke factor is dat er voor de bestemming een positief reisadvies (kleurcode geel/groen) moet gelden op de peildatum die de partner-universiteit aangeeft en is de uitwisseling op eigen risico. "Dat betekent dat eventuele kosten voor visa, reizen en andere zaken bij annulering of repatriëring niet op de UvA kunnen worden verhaald."

In elk geval Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore zijn volgens de universiteit uitgesloten, omdat van die landen al bekend is dat de uitwisselingen vanuit de overheid of de partneruniversiteit zijn geannuleerd. De universiteit raadt studenten af om nu kosten te maken, zoals het boeken van een vlucht, als dat niet echt nodig is.