Daktuinen dragen bij aan groen in de stad: ''Groene oplossing is helemaal niet duur''

Als het gaat om vergroenen van de toch redelijk schaarse ruimte in de stad valt er nog best wel wat te winnen. In Amsterdam-Zuid hebben ze daar iets op gevonden. Het AT5 programma Bouw Woon Leef neemt daarom een kijkje bij appartementencomplex De Boel aan de Zuidas. Op het dak van het complex is namelijk een groene tuin aangelegd, die door de bewoners wordt gedeeld. Zo’n groene oplossing is volgens de verhuurder niet duur: ‘’Een paar tientjes per maand per bewoner, dat valt reuze mee.’’

Woningbelegger Vesteda vernieuwde zo’n vijf jaar geleden het gebouw aan de De Boelelaan en verhuurt de 154 woningen die in het complex zijn gecreëerd. Toen de organisatie het pand in 2016 kocht was nog niet duidelijk wat er met de bovenste verdieping zou gebeuren. Er werd nagedacht over het bouwen van een extra verdieping, het plaatsen van zonnepanelen en ook het aanleggen van groentetuintjes behoorde tot de opties.

Uiteindelijk is de keuze gevallen op een gemeenschappelijke daktuin die werd aangelegd door de Dakdokters, experts in het aanleggen van groene tuinen bovenop gebouwen zoals wooncomplexen en kantoren. Volgens belegger Gertjan van der Baan is de aanleg van groen in de stad nuttig. Zo houdt het bij flinke regenbuien water vast, dat vertraagd aan het riool aan het riool wordt afgegeven. Ook op warme dagen heeft groen een meerwaarde doordat planten verkoeling bieden: ‘’Dat kun je beter met groen oplossen dan door iedereen een airco te geven’’, aldus Van der Baan.

Rick Kroezen schreef zich vijf jaar geleden in voor de woningen in De Boel en is bewoner van het eerste uur. Hij is blij dat hij de daktuin tot zijn beschikking heeft en maakt er dan ook regelmatig gebruik van: ‘’Het bevalt heel erg goed. Zeker in deze tijden waarin we wat minder bewegingsvrijheid hebben is het heel erg lekker. Ik zit hier graag buiten te werken en ook in het weekend is het fijn om hier te eten met vrienden.’’

Kroezen realiseert zich goed dat lang niet alle Amsterdammers beschikken over buitenruimte in hun huis: ‘’Ik heb op heel veel plekken in de stad gewoond en hier realiseer ik me pas echt hoe fijn het is om dat te hebben.’’