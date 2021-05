Ten Hag: "Overmars is bezig om Brobbey in Amsterdam te houden"

Ajax heeft vandaag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen met 3-1 gewonnen van VVV Venlo. Dat betekent dat VVV gedegradeerd is en volgend seizoen in de eerste divisie speelt. Ten Hag heeft goede hoop voor de laatste wedstrijd tegen Vitesse aankomende zondag: "Winnen. De standaard brengen die we gewend zijn en proberen te verbeteren".

Toch gingen de Amsterdammers met een 1-0 voorsprong de rust in. De ploeg kwam na de pauze weer prima uit de startblokken en kwam ondanks een rode kaart niet echt in de problemen. "We begonnen weer goed, een grote kans van Idrissi, en dan de situatie met de rode kaart. Dan maken we heel snel 2-0 en dat is natuurlijk uitstekend. Dan wordt het 2-1 en uiteindelijk maken we dan ook weer 3-1. Al met al kun je tevreden zijn. Op naar de volgende wedstrijd en dat is de laatste wedstrijd".

Volgens de Ajax-trainer lag dat aan zijn eigen ploeg. " Concentratie, of in ieder geval komt VVV in de wedstrijd en dat had ook met ons te maken".

Brobbey

De laatste dagen gaat het gerucht dat Ajax Bryan Brobbey, de spits uit eigen gelederen die onlangs bij RB Leipzig tekende, direct weer terug gaat kopen. Ten Hag liet blijken dat de club zeker interesse in Brobbey heeft, maar dat het nog maar moet blijken of hij ook echt terug zal keren. "Het zal de komende weken blijken of het ook echt mogelijk is, maar dat het een aantrekkelijke speler is, dat zullen wij niet onder de bank steken. Dat heeft vooral te maken met dat het een speler is die technisch vaardig is, die op avontuur gaat, die heel veel snelheid en dynamiek heeft."

Ten Hag steekt dus niet onder stoelen of banken dat hij de sterke spits er volgend jaar graag bij zou hebben. Toch moet er nog een hoop gebeuren voordat het zover is. "Ik zou het graag willen. Overmars is er mee bezig, of het mogelijk is dat weet ik niet. Ik heb gesprekken met hem erover, maar hij heeft net getekend bij Leipzig en ik weet niet of ze daarvoor open staan. Hij moet het graag willen, maar zo uitgesproken is hij naar mij nog niet geweest".

Laatste wedstrijd

Zondag 16 mei speelt Ajax de laatste wedstrijd tegen Vitesse. Voor Ten Hag is het doel duidelijk: "Winnen. De standaard brengen die we gewend zijn en proberen te verbeteren."