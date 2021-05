Ajax wint met 3-1 en knikkert VVV uit de eredivisie

Ajax deed het rustig aan, maar toonde geen genade voor de Venloënaren, die vanaf de zeventiende plek tegen directe degradatie streden. VVV kwam naar Amsterdam in de hoop puntjes mee te sprokkelen, maar de statistieken spraken niet bepaald in hun voordeel. Ze verloren de laatste negen duels van Ajax en eerder dit seizoen schreven de Amsterdammers historie in Venlo. Het werd toen 0-13, de grootste uitslag in de eredivisie ooit. VVV werd ook niet geholpen door de uitslagen van hun concurrenten op de andere velden. Willem II won namelijk van ADO Den Haag en FC Emmen versloeg Heerenveen.

De ploeg van Erik ten Hag begon sterk aan de wedstrijd en kreeg in de openingsfase meteen een paar opgelegde kansen. Devyne Rensch zette na tien minuten spelen de 1-0 op het bord. Een hakje van Klaassen kwam voor de voeten van Neres die de bal aflegde op de verdediger, die rustig binnen kon tikken.

Na de goal verdween de inspiratie bij Ajax dat weinig moeite deed om de scoren uit te breiden. Ten Hag moest nog een gedwongen wissel toepassen. Klaassen raakte geblesseerd, hij werd vervangen voor Kenneth Taylor.

Idrissi in de basis

Erik ten Hag had in zijn basisopstelling ruimte gemaakt voor een aantal gezichten die het het afgelopen seizoen vooral moesten doen met invalbeurten. Oussama Idrissi, die in de winterstop geleend werd van Sevilla, begon op linksbuiten. Verder kregen Schuurs, Kudus en Ekkelenkamp de kans om zich vanaf de aftrap te laten zien. Dusan Tadic, Antony en Ryan Gravenberch begonnen op de bank. Tagliafico en Alvarez zaten helemaal niet bij de selectie, zijn werden door Ten Hag met vakantie gestuurd.