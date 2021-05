Ajax schuift Feyenoord eenvoudig aan de kant in de Klassieker

Ajax startte vanmiddag in een nieuw blauw uittenue met Davy Klaassen en Dusan Tadic in de basis. Het was even spannend of het duel wel door zou gaan, omdat de politiebonden dreigden met een staking rond de wedstrijd. Uiteindelijk ging die staking niet door en werd er om 14.30 uur afgetrapt.

Ajax was in de beginfase vooral zoekende naar een opening. In de negende minuut kwam daar een grote kans voor Feyenoord, maar Stekelenburg wist de bal uit het net te houden. In de 22e minuut was het dan Ajax die op voorsprong kwam door een knullig eigen doelpunt van Senesi die de bal via Botteghin tegen zijn been kreeg.

Als antwoord kwam kort daarna bijna de gelijkmaker, toen Bozenik de bal naast Stekelenburg in de hoek prikte. De grensrechter vlagde echter terecht voor buitenspel en het doelpunt werd afgekeurd. In de slotfase van de eerste helft kwam er dan nog een enorme kans voor Feyenoord, toen Alvarez met rood van het veld werd gestuurd nadat hij de bal tegen zijn arm kreeg op de doellijn. De penalty die daaruit voortvloeide bleef echter onbenut: de superieur keepende Stekelenburg wist het schot van Fer uit het doel te ranselen.

Tweede helft

De tweede helft moest Ajax dus met tien man verder. Haller en Mazraoui moesten achterblijven in de kleedkamer, voor hen in de plaats kwamen Kudus en Schuurs. Feyenoord wist de Amsterdammers enige tijd terug te dringen, maar tot een doelpunt leidde het niet. Na een kwartier spelen moest ook Feyenoord met een man minder verder, nadat Malacia een tweede gele kaart pakte.

Met tien tegen tien kwam er weer meer ruimte voor Ajax. Nadat Stekelenburg een gevaarlijke voorzet van Haps wist te onderscheppen, werd de voorsprong van de Amsterdammers kort daarna vergroot dankzij diezelfde Haps die de bal in eigen doel werkte. Rensch raakte niet lang daarna geblesseerd, waarop Ten Hag Klaiber het veld instuurde. Ook wisselde de trainer Gravenberch voor Ekkelenkamp.

De spanning in de wedstrijd was na de 0-2 voorsprong volkomen weg. De Rotterdammers wisten het de Ajacieden niet erg moeilijk te maken. Zeker toen Kudus na een uitstekend uitgespeelde aanval de bal binnen schoot en de voorsprong verder vergrootte naar 0-3. Daar bleef het bij.