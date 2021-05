Dopingzaak tegen Onana dient begin juni

Dat meldt VI.nl. Onana is in februari door het tuchtorgaan van de Europese voetbalbond Uefa een jaar geschorst, die schorsing geldt voor zowel binnenlands als buitenlands voetbal. Ajax hoopt dat het internationale sporttribunaal een lagere straf geeft.

Volgens Ajax voelde Onana zich in oktober niet lekker en nam hij daarom een tabletje. Hij zou per ongeluk een medicijn van zijn vrouw hebben genomen, waardoor later het verboden middel Furosemide werd aangetroffen in zijn urine.

Furosemide is een middel waardoor er beter geplast kan worden. Omdat het ook gebruikt zou worden om andere middelen te maskeren of af te vallen, wordt het gezien als doping.