Patatbakker hoorde schoten in Noord: "Het werd wel angstig"

"Ik was gewoon patat aan het bakken en ik hoorde twee knallen", vertelt de eigenaar van een patatkraam op de Meeuwenlaan. "Ik denk, dat is geen vuurwerk, dat is schieten. Ik ben geen specialist in schieten, maar toch."

Hij ging daarna naar buiten om te kijken. "En toen hoorde ik meerdere schoten en toen werd het wel angstig ja. Binnen twee, drie minuten, kwam overal politie vandaan. Heel snel. Dat ging echt heel snel."

Uiteindelijk zijn er vandaag zeven verdachten opgepakt. Een verdachte werd doodgeschoten. De politie werd door de overvallers beschoten, maar er zijn geen agenten of omstanders geraakt.