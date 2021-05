Gevaarlijkste kruispunt van de stad moet veiliger worden door rode lichtstrip

Een Black Spot is een plek waarbij in een periode van drie jaar meer dan zes ongevallen met ernstig letsel gebeuren. "Op het kruispunt zijn in de tijd van 2017 tot en met 2019 negen ongevallen geweest waarvan één dodelijk", vertelt Geert van Ham, voorzitter van de werkgroep Black Spots.

Experiment

"We hebben toen een paar kleine maatregelen ingevoerd maar constateerden dat er ongelooflijk veel door rood licht wordt gefietst. Omdat het heel erg druk is op het kruispunt, is er een erg hoog risico. Dit is een experiment om te kijken of mensen zich er meer van bewust zijn dat het licht op rood staat."

"Het effect gaan we monitoren. Hebben eerst een nulmeting gedaan toen er nog geen strip was en vanaf eind mei gaan we fietsers bevragen of ze weten waar het voor dient en of ze hun gedrag er op aanpassen. Ook gaan we camera's plaatsen om te kijken. We hopen dat het een positief effect heeft op de verkeersveiligheid."