Nadia rijdt in haar Canta recht op de overval af: "Ik dacht eerst nog, ik kan er wel langs"

Op de filmpjes van de gewelddadige overval in Amsterdam Noord is 'ie duidelijk te zien: de witte canta van Nadia Congiu. Ze rijdt recht op een overvaller af, die buiten op de wacht staat. Eerst denkt Nadia nog dat ze in een filmset terecht is gekomen. Totdat de overvaller begint te schieten.

Nadia Congiu woont haar hele leven in Amsterdam, en heeft al een boel meegemaakt. Maar dit had ze niet aan zien komen. "Dat verwacht je toch niet. Dat je op weg bent voor een ons filet en wat kattenvoer, en dat er dan een man staat met een automatisch geweer." Ze reed recht op een overvaller af, automatisch geweer in de hand, bivakmuts op. "Eerst dacht ik nog, dit is een filmset. Maar toen opeens begint ie met dat geweer te zwaaien, zo van: 'weg hier!'"

Ze draait om, maar haalt net de bocht niet, en rijdt bijna tegen wegwerkers aan, die schuilen in een kuil in de weg. Pas na nog een keer steken, kan ze weg, zo snel mogelijk, met piepende banden. "Ik ben bij de Poolse supermarkt gestopt, en daar heb ik staan gillen, van wat de fuck is er nou weer gebeurd?!" Dan rijdt ze naar huis om bij te komen van de schrik.

"Heavy shit"

"Het is wel heavy shit hoor", vertelt ze in haar appartement in Noord. "Toen ik vanmorgen wakker werd, was ik echt blij dat ik er nog was. Die overvaller schoot in de lucht, maar hij had net zo goed op mij kunnen schieten en dan was ik er niet meer geweest." Of ze nog in haar canta durft? "Tuurlijk. Ik ben vanmorgen nog naar de supermarkt gegaan, en toen ben ik wel gewoon aangekomen, en heb ik alsnog mijn onsje filet en wat kattenvoer gekocht."