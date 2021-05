Gemeente hakt knoop door over zoekgebieden windturbines

Deze week komt de gemeente met een definitieve Regionale Energietransitie, waarbij ook wordt vastgesteld wat de voorkeursgebieden worden voor de mogelijke bouw van zeventien, enorme windturbines in de stad. Ondanks felle protesten van buurtbewoners lijkt er geen weg meer terug, en is de vraag alleen nog maar wáár die windturbines komen te staan. Vanavond, tijdens een derde en voorlopig ook laatste inspraakavond, mogen verontruste bewoners nog één keer hun gal over de plannen spuwen.

Als het gaat om duurzame energie is geen stad in Nederland zo ambitieus als Amsterdam. Het door GroenLinks gedomineerde college wil alle huizen van het gas af, en in 2030 moet er zo'n vijftig megawatt extra windenergie worden opgewekt. Daarvoor zijn zo'n zeventien nieuwe windturbines nodig binnen de gemeentegrenzen.

Zoekgebieden

Vorig jaar wees de gemeente meerdere zoekgebieden aan, waaronder het Havengebied, de Noorder-IJplas, de ring A10 Noord, het IJmeer, de IJburg baai, de Gaasperplas en Zeeburgereiland. Vooral in IJburg en Noord kwamen de mensen in opstand. Bewoners vinden dat de windturbines te hoog zijn en veel te dicht bij de huizen komen. Ze maken zich vooral zorgen over de gezondheidsrisico's. Het laagfrequent geluid van de molens zou slaapstoornissen, hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken.

Inmiddels is het aantal zoekgebieden teruggebracht. De kans dat er windturbines komen bij de Gaasperplas, het Zeeburgereiland en de baai voor IJburg is kleiner geworden. Maar daarmee is de kans nu groter dat de turbines worden gebouwd bij onder meer de Noorder-IJplas, het IJmeer bij Strandeiland en Sciencepark.