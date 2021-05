'Nieuwe verdachte in zaak-Djordy gaf moordopdracht'

De 40-jarige Amsterdammer die afgelopen zondag werd opgepakt in het Spaanse Marbella wordt door justitie gezien als één van de opdrachtgevers van de moord op Djordy Latumahina. Een andere vermeende opdrachtgever is nog voortvluchtig.

Uit de gekraakte PGP-berichten komt volgens justitie naar voren dat de zondag opgepakt verdachte, Nourredine H., een sleutelrol speelde bij fatale schietpartij op 8 oktober 2016 in Nieuw-West. De eerder aangehouden (en inmiddels veroordeelde) verdachten behoorden tot de groep uitvoerders van de moord, waarbij sprake was een fatale vergissing.

H. zat ondergedoken in een appartement in Marbella. Hij werd al enige tijd in de gaten gehouden. Een arrestatieteam van de Spaanse politie kon hem - met behulp van Nederlandse agenten - aanhouden toen hij afgelopen zondag zijn woning verliet.

Bijna een halfjaar vóór de schietpartij - het is dan eind mei 2016 - stuurt Nourredine H., met zijn omgebouwde Blackberry volgens justitie meerdere versleutelde berichten naar Cedric R., één van de door de rechtbank veroordeelde uitvoerders van de moord op Djordy.

Gruwelijke vergissing

Het werkelijke doelwit van de aanslag , waarbij Djordy's vriendin zwaargewond raakte, was drugscrimineel Gino M. Hij woonde in die tijd in het complex aan het Koningin Wilhelminaplein (tegenover het World Fashion Centre). De uitvoerders van de moord, onder wie Cedric R. begaan een gruwelijke vergissing en zien Djordy aan voor Gino, omdat hij in eenzelfde soort auto reed.

Al een paar maanden na de moord ontvangt het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie een tip over Nourredine H., de afgelopen zondag opgepakte verdachte. Een informant vertelt de politie dat H. in de cokehandel zit, dat hij in verleden mensen op een dodenlijst heeft gezet en zelf ook op een dodenlijst heeft gestaan.

Zelfde uitvoering bij ander moordplan

Justitie denkt dat Nourredine H. en Salim B. op eenzelfde manier te werk zijn gegaan bij een plan op topcrimineel Naoufal - 'Noffel' F. om te laten brengen in Berlijn. Volgens justitie waren de uitvoerders van dat vermeende moordplan dezelfde als de uitvoerders van de moord waarbij Latumahina een jaar later om het leven kwam. De Berlijnse zaak moet nog worden behandeld door de rechtbank.