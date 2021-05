Nieuwe aanhouding in moordzaak Djordy Latumahina

De politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd in de zaak van de in 2016 per vergissing doodgeschoten Djordy Latumahina. Het gaat om een 40-jarige man. Hij is afgelopen zondag opgepakt op straat door een arrestatieteam in het Spaanse Marbella.

Djordy Latumahina

De man zit vast en is op dit moment in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland. De aanhouding volgt uit informatie van gekraakte PGP-gesprekken. Per vergissing vermoord De 31-jarige Djordy kwam op 8 oktober 2016 om het leven bij een schietpartij in de parkeergarage onder zijn woning aan het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West. Hij werd slachtoffer van een fatale persoonsverwisseling; de schutters zagen hem aan voor een iemand die in eenzelfde soort auto reed en in hetzelfde complex woonde.



Latumahina's vriendin raakte zwaargewond. Hun destijds 2 jaar oude dochter zat ook in auto, maar bleef lichamelijk ongedeerd. De politie zette direct een groot onderzoeksteam op de zaak. Nog geen halfjaar later volgden de eerste arrestaties. De rechtbank veroordeelde vier verdachten in 2018 al tot celstraffen oplopend tot 30 jaar. Eén van hen, Tony D., werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs, maar in het hoger beroep vervolgt het OM hem nu alsnog. Moordplan in Berlijn

Deze Tony D., volgens justitie één van de twee schutters, wordt inmiddels ook verdacht van het beramen van een moord op topcrimineel Naoufal - Noffel - F. in Berlijn. Die aanslag zou in 2015 plaats hebben moeten vinden op een terras van een koffietent in een sjieke winkelstraat, stelt de recherche op basis van ontsleutelde PGP-berichten. 'Noffel' kwam echter niet opdagen, waarna D. en zijn mede-verdachten terugkeerden naar Nederland.



De zondag in Marbella aangehouden man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het uitlokken van de moordaanslag op Noffel en deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank moet deze zaak nog behandelen.