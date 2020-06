Verdachte moord Djordy Latumahina blijft ontkennen ondanks nieuw bewijs

Tony D., een eerder vrijgesproken verdachte van de bij vergissing vermoorde op Djordy Latumahina, houdt ondanks nieuwe informatie uit PGP-berichten nog steeds vol onschuldig te zijn.

Dat bleek vandaag tijdens een regiezitting in het Gerechtshof. D. werd vorige week opgepakt omdat uit de PGP-berichten, versleutelde berichten die met speciale telefoons worden verstuurd, zou blijken dat hij met anderen Naoufal F. wilde doden. Opvallend is dat die anderen al veroordeeld zijn voor de moord op Djordy Latumahina. De Amsterdammer werd op 8 oktober 2016 in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein doodgeschoten, zijn vriendin raakte gewond en hun tweejarige dochtertje bleef lichamelijk ongedeerd. Het bleek te gaan om een persoonsverwisseling. Volgens het Openbaar Ministerie lijkt het erop dat de groep, waar Tony D. dus onderdeel van zou zijn, als een moordcommando opereerde.

Quote 'De berichten waren heel duidelijk als je kijkt naar de inhoud' advocaat-generaal openbaar ministerie

De PGP-berichten waren volgens de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie 'heel uitgebreid' en 'heel duidelijk als je kijkt naar de inhoud'. Er zouden berichten zijn verstuurd over de moord op Latumahina. 'Het is nog aannemelijker dat het een vergismoord was', zei de advocaat-generaal. Daarnaast ging het ook over 'iets met een raketwerper', een 'geweldklus tegen een gozer op een Vespa’ en een ‘klus op een verrader'.

Soort god De meeste PGP-berichten zouden over de voorbereidingen van de moord op Naoufal, die inmiddels zelf levenslang vastzit, zijn gegaan. 'Dat blijkt uit de naam die genoemd werd, hoe er over die naam werd gesproken, het is een soort god voor bepaalde mensen. Er kan geen twijfel over zijn dat hij hiermee bedoeld wordt', zei de advocaat-generaal.

Quote 'Ik kan dit niet meer. Ik kan er niet meer tegen. Ik probeer mijn leven op te bouwen' verdachte tony d.

'Ik heb niks met een moord of iets te maken', reageerde Tony D., die als enige verdachte vandaag in het Gerechtshof op het IJdok was. ‘Ik ben gewoon van mijn voetstuk geblazen. Het is gewoon te gek voor woorden.’ Zijn relatie zou zijn ‘bezweken onder stress van justitie’. ‘Ik kan dit niet meer. Ik kan er niet meer tegen. Ik probeer mijn leven op te bouwen.'

PC Hooftstraat Het Openbaar Ministerie liet tijdens de regiezitting ook een animatie met de uitgeschreven PGP-gesprekken zien. Daaruit bleek dat andere criminelen zeiden dat Naoufal F. meerdere dagen 'in een soort PC Hooftstraat' in Berlijn gezien was. Cedric R., die al voor de moord op al Latumahina veroordeeld is, zou volgens de berichten die door hem gestuurd zouden zijn naar Berlijn zijn gegaan. Daar zou hij een aantal dagen in een huis met onder andere 'Ita', dat zou de bijnaam van Tony D. zijn, hebben. ‘Hij gaat dood, dat is de bedoeling’, zou hij hebben geschreven over Naoufal F.. 'Hij krijgt sowieso een headshot.'

Quote 'Hij gaat dood, dat is de bedoeling. Hij krijgt sowieso een headshot' volgens het om verstuurd door cedric r.

Op 9 september 2015 kregen ze echter te horen dat ze terug konden gaan, omdat Naoufal F. niet meer gezien werd. 'Die wapens en alles en de autosleutels zijn nog in het huis', zou Cedric R. daarna hebben gestuurd. 'Ok sleutel gelaten wij gaan' en 'wapens zijn onder gasfornuis' zou hij vervolgens hebben geschreven.

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van de moord op Djordy Latumahina zou eigenlijk in september of oktober plaatsvinden, maar het lijkt erop dat het later wordt. De voorbereiding voor de moordaanslag op Naoufel F. wordt op een ander moment behandeld door de rechtbank.