'Verdachten moord Djordy Latumahina planden ook moordaanslag in Berlijn' 

Drie verdachten in de zaak van de in 2016 per vergissing doodgeschoten Djordy Latumahina zijn deze week opgepakt op verdenking van het beramen van een moordaanslag op topcrimineel Naoufal - 'Noffel' - F. in Berlijn in 2015. Er is ook een vierde persoon opgepakt.

Dat zeggen bronnen rondom het onderzoek tegen AT5. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt de aanhoudingen.

In cel aangehouden

Twee verdachten die nu zijn opgepakt voor het moordplan in Berlijn zaten al vast, omdat ze veroordeeld zijn voor betrokkenheid bij de moord op Djordy Latumahina. Het gaat om Djurgen W. en Cedric R. Zij zijn afgelopen dinsdag in hun cel aangehouden, omdat ze nu ook verdacht worden van het beramen van de liquidatie van Naoufal F., een beruchte crimineel die inmiddels zelf levenslang achter de tralies zit.



Djurgen W. werd in 2019 door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar cel, omdat hij volgens de rechtbank Djordy Latumahina zou hebben doodgeschoten. Cedric R. kreeg 26 jaar vanwege zijn vermeende coördinerende rol.

'Vermeende schutter'

De derde verdachte in de zaak van het moordplan op Noffel is Tony D. Hij is afgelopen maandag gearresteerd in Amsterdam. Ook hij is verdachte in het proces rondom de moord op Latumahina. Hij werd in dat proces vervolgd, omdat hij volgens justitie één van de schutters is. De rechtbank sprak hem vrij vanwege gebrek aan bewijs.



Afgelopen dinsdag is nog een vierde man aangehouden: een 39-jarige Amsterdammer. Hij was geen verdachte in het proces rondom de moord op Latumahina. De arrestaties volgen op uitgebreid onderzoek naar versleutelde telefoons, die gebruik maken van PGP-software.

PGP-berichten Die versleutelde berichten zijn gekraakt, waarop deze vier verdachten dus naar voren zijn gekomen. Het OM verdenkt het viertal ervan topcrimineel Naoufal F. in 2015 te hebben willen vermoorden in Berlijn. Dat plan is echter nooit uitgevoerd. Naoufal F. zit zelf een levenslange gevangenisstraf uit. Hij werd vorig jaar veroordeeld voor de moord op een Iraniër in Almere. Eerder werd hij al veroordeeld voor het beramen van een liquidatie in Diemen, eind 2015.

Hoger beroep