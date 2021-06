Lichtspektakel Fabrique des Lumières naar Westergasterrein

In Parijs, Bordeaux en Dubai is het al een hit en volgend jaar komt de populaire expositie Fabrique de Lumières ook naar Amsterdam. Het lichtspektakel komt in april volgend jaar in de Zuiveringshal op het Westergasterrein. Bij de tentoonstelling zie je lichtprojecties van klassieke en moderne kunstenaars.

Voor de Amsterdamse ondernemer Duncan Stutterheim, eigenaar van Westergas, is de tentoonstelling een belangrijke stap in het proces om een 'echt cultuurdorp' van het terrein te maken dat aantrekkelijk is voor alle leeftijden. Uiteraard is het ook de bedoeling om de horeca op het terrein een extra boost te geven. Sinds de opening in 2018 in Parijs heeft Atelier des Lumières meer dan drie miljoen bezoekers getrokken voor gedigitaliseerde kunstwerken van onder anderen Vincent van Gogh, Claude Monet, Gustav Klimt en Salvador Dalí. Volgende maand begint de verbouwing van de ruimte waar het centrum zich zal vestigen. De Fabrique des Lumières maakt gebruik van geavanceerde technologie om tentoonstellingen te presenteren die worden gewijd aan iconen uit de kunstgeschiedenis. De locatie, Zuiveringshal West, heeft een oppervlakte van 2.800 vierkante meter. Het heeft als doel om interesse voor kunst bij een breed publiek aan te wakkeren. De tentoonstellingen zijn zo vormgegeven dat zij de architectuur van de locatie, met zijn zeventien meter hoge muren, helemaal tot zijn recht laten komen.

Culturespaces, E. Spiller

De bedenker en beheerder van 'Atelier des Lumières' is het Franse Cultuurspaces van Bruno Monnier: "Na de oprichting van onze digitale kunstcentra in Frankrijk, zijn we verheugd om dit nieuwe centrum voor de stad Amsterdam te creëren. De Fabrique des Lumières zal bezoekers een onvergetelijke, meeslepende en zintuiglijke, artistieke ervaring bieden." Duncan Stutterheim, initiatiefnemer Westergas, is in zijn nopjes met zijn eerste grote expositie sinds hij het terrein heeft overgenomen. "Wij zijn heel blij met de komst van Atelier des Lumières in de Pazzanistraat. De visie die we hebben voor Westergas als Cultuurdorp met een open karakter krijgt hiermee steeds meer vorm."