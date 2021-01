Tóch een stageplek in de horeca: Westergasterras biedt helpende hand

Sinds de coronapandemie is er een groot tekort aan stageplaatsen in de horeca. Voor leerlingen die een beroepsopleiding volgen op entree-niveau is het vinden van een stage extra moeilijk. Een samenwerking tussen het Westergasterras en het ROC van Amsterdam biedt nu een oplossing.

Tugba (17), met lange wimpers en open blik, is heel duidelijk. Naar school gaan in tijden van corona is saai, heel erg saai. 'Echt hoor. Soms mogen we wel naar school, maar dan mag je je lokaal niet uit. Ook niet in de pauze. En de groepen zijn steeds heel klein, dus je ziet steeds dezelfde kinderen.' En dan heeft ze het nog niet eens over het gebrek aan stages. 'Alles is dicht! En er zijn best wel veel leerlingen. En ja, de restaurants zijn gewoon dicht, dus het is echt heel moeilijk om een stageplek te vinden.'

Westergasterras

Sjoerd Visser is stage-coördinator van de entree-opleiding van het ROC. Dat is een opleiding voor kwetsbare jongeren zonder diploma, tussen de 16 en 21 jaar oud. Hij moet steeds creatiever worden om zijn studenten aan werkervaring te krijgen. 'De horeca die nog open is, doet vooral take away, maar daarmee hebben ze net genoeg werk voor hun vaste personeel. Ze hebben dan geen extra handjes nodig. Het is dus vooral heel veel bellen, bellen, bellen, om toch iets te regelen en dit is nu gelukt!'

Het Westergasterras is een grote horecazaak met een enorme keuken aan de rand van het Westerpark. Chef Stèfan Meijer: 'We hebben alles nu al drie keer in de verf gezet, de zaak heeft er nog nooit zo mooi bij gelegen, maar we staan vooral stil.' Dus toen het SBB - de belangenorganisatie die tussen bedrijfsleven en onderwijs instaat - een balletje opgooide over stageplekken, hoefde hij niet lang na te denken. 'Het is zo jammer dat deze kinderen geen plek kunnen vinden om ervaring op te doen, daar willen we graag een steentje aan bijdragen.'