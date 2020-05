Geen stage door corona: 'Zorgen om achterstand en afronden opleiding'

Zo'n veertig procent van de stagiairs van de opleiding Brood en Banket van het ROC van Amsterdam zit op dit moment noodgedwongen thuis. 'Dat betekent dat ze zich zorgen maken om het wel of niet oplopen van een achterstand en het al dan niet afronden van hun opleiding', zegt Gijs Verburg, opleidingsmanager van de studie. 'En dat is een zorg die gedeeld wordt door de opleiding natuurlijk.'

Een van de studenten is Stephanie Wong. Ze liep stage bij een banketbakker in Purmerend. Omdat de vraag naar taarten voor bijvoorbeeld verjaardagen en bruiloften afnam, was er voor haar geen werk meer. 'Het is superjammer. Ik vond het heel leuk en heb er ook heel veel geleerd de afgelopen tijd. Maar op dit moment is het natuurlijk niet anders. Voor hen is het net zo moeilijk op dit moment.'

Studievertraging

In meer sectoren zijn stages op dit moment een probleem. Zo gaan ook in de zorg veel stages niet door. Gevolg is dat de studenten naar verwachting een tot drie maanden studievertraging kunnen oplopen. Bij Stephanie valt het gelukkig nog mee. 'Ik was al een beetje op het einde van mijn stageperiode. Het is vooral jammer.'



De voorzichtige heropening vande horeca die eraan zit te komen, is goed nieuws voor de studenten van Brood en Banket, legt Verburg uit. 'Veel bakkerijen leveren producten aan horeca-bedrijven. Dus ik hoop dat, zodra de horeca weer langzaam op gaat starten, de stageplekken en de ruimte om stage te lopen ook weer toe gaan nemen.'