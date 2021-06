Zo wil Duncan Stutterheim dat de gashouder eruit komt te zien: ''Dit moet ons kroonstuk worden''

Het moet een cultuurpodium worden met groene daken, zonnepanelen en plek voor drieënhalf duizend bezoekers. ''Dus dat is een serieuze zaal tussen Paradiso en de AFAS-zaal in'', vertelt Stutterheim in het Westerpark. Hij wil een ring om de gashouder bouwen om alle faciliteiten, zoals de bar en sanitair, in kwijt te kunnen. ''Dan hoeven we minder in en uit te laden met vrachtwagens. Minder overlast voor de buurt.''

Het idee moet nog wel door monumentenzorg en de gemeente worden goedgekeurd. Die gesprekken worden nu gevoerd. ''Het oude karakter moet bewaard blijven, maar het moet ook toekomstbestendig zijn.''

Stutterheim pakt er nog even een foto bij. "Als je ziet waar we vandaan kwamen...'' Volgens hem was het een advertentie van de gemeente.