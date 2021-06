Geluidsoverlast verwacht door nachtelijk werk aan Zeilbrug

De gemeente neemt vannacht de brug tussen de Zeilbrug in Zuid onder handen. Er wordt een stuk beton afgezaagd.

Deze week is de brug geinspecteerd, daarna werd besloten om met spoed werkzaamheden uit te voeren. Mocht dat niet gebeuren, dan zou de brug volgens de gemeente vast komen te zitten.

Van 1.00 uur tot 6.00 uur gaat de brug tussen de Hoofddorpweg en Zeilstraat omhoog en wordt er gewerkt. "Dit levert geluidsoverlast op"", laat de gemeente weten.

Omdat de brug open moet zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet verkeer moet omrijden.

In een brief aan buurtbewoners biedt de gemeente excuses aan voor het late informeren. "Helaas hebben wij te maken met een overmachtsituatie."

De Zeilbrug is een van de bruggen die als het warm is wordt gekoeld met grachtenwater. Dat leverde in 2018 valpartijen op.