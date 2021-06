Maakgemeenschap De Hoop: een atelierdorp aan de rafelranden van de stad

Met de Omgevingsvisie 2020-2050 wil de Gemeente Amsterdam de stad in de komende jaren leefbaar houden en daarnaar inrichten. Een belangrijk onderwerp binnen die visie zijn de zogenoemde rafelranden van de stad: plekken waar ruimte is voor experimenten die niet op de tekentafel van de gemeente worden ingericht, maar door burgers zelf.

Een voorbeeld daarvan is broedplaats De Hoop. Een terrein van zo’n 20.000 vierkante meter op de grens van Zaandam en Amsterdam. Hier hebben ruim 200 kunstenaars en creatievelingen een dorp van ateliers en werkruimtes. Het is een initiatief van de Crealisatie Coöperatie, die betaalbare werkruimtes aanbiedt aan de creatieve sector in en om Amsterdam.

Voorman van de coöperatie Cyril Stom gebruikt liever het woord ‘maakgemeenschap’: ‘’Het is meer dan een broedplaats. We verhuren niet alleen de werkplekken, maar we maken deze plek echt samen met iedereen die hier werkt.’’ En dat is mix van allerlei soorten creatievelingen zoals metaalbewerkers, fotografen, schilders zelfs snoepmakers. Dat ‘samen maken’ heeft verschillende kanten. Zo zijn alle werkplaatsen en ateliers door de creatievelingen zelf gemaakt en ingericht. Ook in maatschappelijke zin is de broedplaats inclusief: zo biedt De Hoop bijvoorbeeld werkruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kruisbestuiving Al die verschillende soorten creativiteit onder één dak leidt regelmatig tot kruisbestuiving, zoals de creatievelingen het zelf noemen. Metaalbewerker Jade: ‘’Je ziet hier de meest onverwachte samenwerkingen tot stand komen. Het is gewoon een heel inspirerende plek.’’ Stom zegt bij het zoeken naar plekken voor dit soort initiatieven eigenlijk niet meer naar Amsterdam te kijken: ''In de stad wordt het simpelweg te duur.'' Jade valt bij: ''Het is jammer, want het zou de stad wat bruisender maken. Nu is cultuur in Amsterdam te veel op commercie gericht, vind ik.''

Quote ''Het nomadisch bestaan vraagt om een bepaalde mindset'' cyril stom, crealisatie coöperatie