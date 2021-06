Krakers: "Dit pand staat al jaren leeg weg te rotten"

In de Pijp staan tientallen politieauto's op de Amsteldijk en iets verderop in de wijk. Volgens een woordvoerder van de politie heeft een aantal mensen een pand in de Sint Willibrordusstraat gekraakt. Het hele gebied rondom het pand is afgezet.

De krakers hebben bij alle buren van het pand op nummer 15 een brief in de bus gedaan. Ze noemen zichzelf krakers van Anarcha-feministische Groep Amsterdam. In de brief staat dat volgens hen het pand al tijden leeg staat terwijl de woningnood hoog is in de stad. Zij schrijven dat het pand jaren geleden is aangekocht door investeringsmaatschappij Blackstone en dat er sindsdien niets mee gedaan is. "Het staat leeg weg te rotten."

Lik-op-stuk

Inmiddels is zijn er ook ME-busjes aanwezig. Burgemeester Halsema in 2019 laten weten dat het kraakbeleid is aangepast om kraken minder aantrekkelijk te maken. De politie moet meteen in actie komen als krakers op heterdaad worden betrapt. "Voorheen werd in beginsel niet opgetreden in geval van heterdaad, maar eerst de feitelijke situatie uitgezocht..(...) Het gehanteerde uitgangspunt ten aanzien van heterdaad wordt daarom als volgt gewijzigd: Bij heterdaad wordt direct opgetreden, tenzij het risico op escalatie reëel is", schrijf Halsema destijds.

De krakers zijn in ieder geval niet van plan te vertrekken: "Dit pand zal een huis voor ons zijn en zal worden gebruikt als een politiek en sociaal centrum."