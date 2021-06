Kinderen komen in actie tegen textielafval: "We maken kleren zodat mensen ze opnieuw kunnen dragen"

Kleding zo lang mogelijk gebruiken en minder textiel in de prullenbak is een grote uitdaging

voor de stad. Per jaar belandt er namelijk zo'n 10 kilo textiel per Amsterdammer bij het restafval. Naast oude kleding kunnen ook bijvoorbeeld schoenen, handdoeken en beddengoed ingeleverd worden bij textielcontainers door heel de stad. Dat is iets wat veel Amsterdammers niet weten. Om basisschoolleerlingen meer te leren over textielafval is de Textiel Race in het leven geroepen.

Het is een educatief project van de gemeente waarin vijftien basisscholen de strijd aangaan met textielafval. Het project combineert bewustwording met fysieke inzamelacties waar de jongeren punten mee kunnen verdienen. Op deze manier leren kinderen en hun omgeving over het inzamelen van oud en versleten textiel. De wedstrijd heeft als doel het inzamelen en repareren van textielafval leuk, leerzaam en gemakkelijk te maken. De scholieren die de meeste punten binnenhalen winnen een reisje naar NEMO met hun klas.