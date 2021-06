Zoveel afval ligt er na zonnige dag in Vondelpark: "Dan weet je dat je een hufter bent"

Stadsreiniging heeft nog altijd de handen vol aan het opruimen van het Vondelpark. Regelmatig worden er reinigers uit andere buurten weggeroepen om te komen helpen. Om te laten zien hoeveel vuil er gisteren achtergelaten is, werd het afval vanmorgen op een hoop gegooid. Het ging om ongeveer vijfduizend liter.

Volgens wethouder Laurens Ivens (Reiniging) gooit het gros van het Amsterdammers het afval in de afvalbakken, maar blijft er toch te veel afval op het gras liggen. "Er zijn gewoon mensen die hier hun hele kleedje achterlaten, koeltas achterlaten, allemaal lege blikjes achterlaten, pizzadozen. Dan kan het er bij mij niet in dat je op dat moment sociaal goed bezig bent. Dan weet je gewoon dat je even een hufter bent."

Het achtergelaten vuilnis in het Vondelpark is al jaren een probleem. Het vuil dat op het veld ligt moet handmatig opgeruimd worden. "Het is gewoon hartstikke zonde dat iemand dat met de hand moet doen", zegt reiniger Barry Neuhaus. "Het kost heel veel tijd, heel veel geld, heel veel inzet." Zo kan het zijn dat reinigers uit De Pijp naar het park moeten komen en dat De Pijp dus niet schoongemaakt wordt.