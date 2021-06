Eerste beddenbioscoop van Nederland: "Ik hoop dat ik niet in slaap val"

Met de heropening van de bioscopen opende maandag de eerste beddenbioscoop van Nederland. In Theater Amsterdam in de Houthavens kunnen deze maand dertig mensen een film kijken in bed. Met de documentaire Yab Yum op het gigantische scherm namen maandag verschillende uitgenodigde influencers plaats op de kingsize bedden. Nodigt een film in bed niet uit tot romantiek?

De grote theaterzaal van Theater Amsterdam heeft normaal gesproken plaats voor elfhonderd bezoekers, maar van 7 tot en met 23 juni staan er vijftien tweepersoonsbedden verdeeld over de zaal. Het afgelopen jaar heeft iedereen massaal films in bed gekeken, maar nog niet op een scherm van deze grootte. "Wij hebben hier het grootste bioscoopscherm van Nederland, vijftig meter breed. Dus voor de filmliefhebbers is het zeker een must om mee te maken", zegt Joep Verbunt, initiatiefnemer van de beddenbioscoop.

Voor de première wordt de documentaire van Yab Yum gedraaid en zijn verschillende influencers uitgenodigd, en die zijn enthousiast "Het ligt heerlijk, ik ben alleen wel bang om in slaap te vallen." Iedere dag draaien verschillende films, waaronder romantische films, actiefilms en kinderfilms.

Quote "Ik verwacht niet anders dan dat mensen zich gedragen en vooral voor de film komen, niet voor hun partner" Joep Verbunt, initiatiefnemer beddenbioscoop

Schone lakens De vraag is natuurlijk: wat als straks het licht uit gaat? "Hij heeft zijn bioscoopbroek al aan!", zegt één van de gasten die met haar vriend een plekje achterin heeft bemachtigd. "Handjes boven de dekens, hebben we gehoord", zeggen twee andere bezoekers. Tijdens de film kunnen bezoekers eten en drinken naar hun bed laten brengen. "We hebben een heel team dat na iedere voorstelling alle bedden schoonmaakt." Op die manier vindt hopelijk niemand popcorn tussen de lakens. Wat er écht gebeurt als het donker wordt, moet nog maar blijken. Initiatiefnemer Verbunt vertrouwt erop dat het netjes blijft. "Ik verwacht niet anders dan dat mensen zich gedragen en vooral voor de film komen, niet voor hun partner."