Rutte: "Alles wat kan op anderhalve meter, mag weer vanaf 26 juni"

Veel mag weer vanaf zaterdag 26 juni, mits de anderhalvemeter afstand gewaarborgd kan worden. Het demissionair kabinet neemt de anderhalvemeter afstand als basisregel. Hierdoor kunnen veel dingen weer zonder beperkte groepsgrootte, sluitingstijden, alcoholverbod en mondkapjesplicht. "Er kan meer dan we eerder dachten", kondigte Rutte aan.

26 juni

Dit zijn de belangrijkste versoepelingen die al vanaf 26 juni ingaan. De mondkapjesplicht vervalt, wat betekent dat er geen kapje meer op moet in winkels of bijvoorbeeld bij de kapper. Waar de anderhalvemeter afstand niet in acht genomen kan worden, zoals bij vliegvelden of de trein en bus, moet wél een mondkapje op.

Winkels, horeca en slijteren mogen weer alcohol verkopen na 22.00 uur. Eerder werd verwacht dat het verbod tot middernacht zou gelden, maar het demissionair kabinet heeft besloten de maatregel volledig los te laten. Ook nachtclubs mogen de deuren weer openen, maar gasten moeten dan wel een negatieve coronatest of vaccinatiebewijs kunnen laten zien.