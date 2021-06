Achtergrond NL V 1 juli een nationale feestdag? "Erken het, dan kunnen we verder"

Op de vraag of 1 juli, de dag van de afschaffing van de slavernij, een nationale feestdag moet worden, wordt door veel Amsterdammers positief gereageerd. Vereniging Ons Suriname en NiNsee, het kennis-en onderzoekscentrum over het Nederlandse slavernijverleden, dat al jaren pleiten voor een nationale herdenkingsdag op 1 juli, zijn blij dat de vier grote steden een verzoek hebben ingediend bij het nieuwe kabinet.

Een vrije dag op 1 juli voor iedereen om het slavernijverleden te herdenken. Dat vragen de vier grote steden in een brief aan het nieuwe kabinet. Ze willen ook een landelijk onderzoek naar het koloniale- en slavernijverleden en een bureau dat racisme en discriminatie bestrijdt. "Het is belangrijk, voor de hele wereld", zegt een Amsterdamse in winkelcentrum De Amsterdamse Poort in Zuidoost. Tekst gaat verder na de foto

Een vrouw van Afro-Surinaamse afkomst verwoordt het zo: "Het moet breed gedragen worden, het is niet alleen van de Afro- Surinamers, het is jullie voorouders ook overkomen, dus jullie zitten er ook mee wat zij hebben gedaan. Erken het, dan kunnen we verder."

Quote "Ik zou elk jaar op 1 juli twee minuten stilte willen in het hele land" linda nooitmeer, ninsee

In de Verenigde Staten is 19 juni deze week aangemerkt als officiële feestdag om de afschaffing van de slavernij te vieren. Het NiNsee hoopt dat in Nederland 1 juli als officiële herdenkingsdag zo snel mogelijk wordt erkend. LInda Nooitmeer, voorzitter NiNsee: "Het beste is om als land je geschiedenis te omarmen. Op 1 juli moet de nadruk liggen op herdenking. Minder op een feestdag. Bij herdenken gaat het om respect. Dat zou een goede eerste stap zijn naar verwerking. Ik zou elk jaar op 1 juli twee minuten stilte willen in het hele land."

Quote "Een vrije dag op 1 juli verplicht mensen om na te denken waarom ze eigenlijk vrij zijn" vincent soekra, vereniging ons suriname

Ook Vincent Soekra, van Vereniging Ons Suriname vindt dat het tijd is voor herdenken op landelijk niveau. Soekra: "Het kwartje is gevallen lijkt het, het is erg belangrijk dat het van de grote steden uitkomt, omdat het rijk het nu zal moeten overnemen. Dat het mensen verplicht om na te denken waarom ze eigenlijk vrij zijn. Bewustzijn en beter begrip maakt een betere samenleving. " Soekra ziet het dan ook als een tweede bevrijdingsdag, één op 5 mei en één op 1 juli. Landelijk onderzoek Een nieuw landelijk onderzoek naar het koloniale- en slavernijverleden, zoals de vier grote steden willen, lijkt hem overbodig. "Er is pas een uitgebreid onderzoek geweest over de betrokkenheid van Amsterdam bij de slavernij in de Oost en de West, dat boek biedt genoeg handvatten om maatregelen te nemen voor een herstelprogramma. En ik hoop dat er dit jaar oprechte excuses komen van de overheid. De pijn is nog steeds voelbaar bij heel veel mensen."

Op 1 juli dit jaar zendt AT5 vanaf 13.00 uur de Keti Koti-herdenking live uit vanaf het Oosterpark. Om 18.00 uur volgt een debat, waarbij vanaf verschillende locaties in de stad gesprekken worden gevoerd over hoe de stad om zou moeten gaan met het slaverijverleden.

