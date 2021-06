Freddy M. voor de rechter wegens doodslaan bestuurder scootmobiel

Eind maart dit jaar werd op de Nobelweg in Watergraafsmeer een 72-jarige man op een scootmobiel met een ijzeren voorwerp op zijn hoofd geslagen. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Al snel werd de 55-jarige Amsterdammer Freddy M. opgepakt. Vandaag verscheen hij voor de rechter.

De zaak zou vandaag eigenlijk inhoudelijk worden behandeld worden, maar de advocaat van M. heeft om uitstel gevraagd. "Daarvoor zijn twee redenen. Het sectierapport is nog niet definitief, en wij konden ons niet vinden in de bevindingen van de psychologe." Die concludeert dat M. tijdens zijn daad volledig toerekeningsvatbaar was, maar zijn advocaat betwijfelt dat.

Metalen voorwerp Zo zou de geestelijke toestand van de vrouw van Freddy M. hard achteruit gaan, wat een zware druk op het huwelijk legde. Het latere slachtoffer van M. zou daar misbruik van gemaakt hebben. Zo betrapte M. de 72-jarige man in huis met zijn vrouw. Toen deed M. nog niks, maar als hij een dag later aan het werk is aan de Nobelweg komt de man op zijn scootmobiel aanrijden. Er knapt iets bij M, en hij slaat de man hard op zijn hoofd met een metalen voorwerp. M. staat terecht voor doodslag, Het verzoek van zijn advocaat om een nieuw psychologisch onderzoek is door de rechter afgewezen. Er is nog geen datum voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.