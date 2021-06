Stad NL V Straatintimidatie: "Lekkere benen schat, hoe laat gaan ze open?"

Wat heb jij goede billen. Lekkere benen schat, hoe laat gaan ze open? Op dat soort opmerkingen van onbekenden zit niemand op te wachten. Toch hebben veel Amsterdammers last van straatintimidatie. Wat gebeurt er in de stad en wat kun je tegen straatintimidatie doen? Rosalie Schilder van Wij Zijn Amsterdam gaat op onderzoek uit.

Quote "Ik denk dat er weinig vrouwen zijn die hier niet mee te maken hebben gehad." Amsterdammer

Straatintimidatie kan iedereen overkomen, maar vrouwen lijken er het meeste last van te hebben. In Amsterdam had vorig jaar 75% van de jonge vrouwen er wel eens mee te maken. De meiden die Rosalie op straat heeft gesproken kunnen dit bevestigen."Ik denk dat er weinig vrouwen zijn die hier niet mee te maken hebben gehad", zegt een voorbijganger.

Quote "Ik denk dat heel veel mannen het niet eens weten dat veel vrouwen het niet leuk vinden." Zessiah Linger - Cat Calls of Amsterdam

"Uit jou wil ik wel een hapje nemen." Of: "die meisje is sowieso pispaal." Misschien heb je dit soort kreten wel eens op de straat zien staan. Zessiah van de organisatie Cat Calls of Amsterdam krijt ze met zijn collega's op de stoepen van Amsterdam. Het zijn allemaal spreuken waar mensen op straat wel eens mee lastig zijn gevallen. "Zo willen we bewustzijn creëren over het probleem van seksuele intimidatie op straat. Ik denk dat heel veel mannen niet eens weten dat veel vrouwen het niet leuk vinden." "Of het nu gaat om nafluiten of iemand aanraken. Straatintimidatie is alles wat iemand als ongewenst gedrag ervaart op straat", legt Simone de Jonge van Fairspace uit. Fairspace is een organinsatie die onder andere workshops geeft die omstanders manieren te geven om met straatintimidatie om te gaan. "Het lijkt soms klein en onschuldig, maar het zorgt ervoor dat mensen zich niet veilig voelen op straat en anders bewegen in de openbare ruimte." Veel vrouwen zijn door straatintmidatie vaker op hun hoede. Ze zetten bijvoorbeeld de locatie aan tijdens de fietstocht naar huis en appen als ze thuis zijn. "Ik heb mijn sleutel wel eens in mijn hand, voor bescherming", vertelt een voorbijganger.

De Amsterdammers geven aan dat ze er niet zoveel tegen kunnen doen. "Als jij je mond opentrekt krijg je het 10 keer zo hard terug." Maar als omstander kun je meer doen dan je denkt", volgens Simone. "Je kunt hulp halen, afleiden, maar richt je vooral op degene die wordt geïntimideerd." Het is natuurlijk ook belangrijk om er gewoon op te letten wat je zegt. En daar is Zessiah het mee eens: "Teksten zoals: "lekkere benen schat, hoe laat gaan ze open?", willen we niet meer horen!"