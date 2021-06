Sportschool Pancration krijgt ultimatum: "De strijd is verloren"

Sportschool Pancration moet binnen twee weken het pand aan de Zilverberg in Noord verlaten. Het oude schoolgebouw waarin de sportschool huisvest, werd in 2018 verkocht aan een investeerder. Die wil het opnieuw verkopen en leeg opleveren. Mede-eigenaar Sharon Dolman heeft er vanochtend alles aan gedaan om sluiting te voorkomen, maar het mocht niet baten: ''Ik geef het op, ik kan niks anders meer doen."

Na ontvangst van een dwangbevel moest Pancration vanochtend officieel het pand uit. De mede-eigenaren, buurtgenoten en vrienden van de sportschool besloten het niet daarbij te laten en kraakten vanochtend het pand. ''Wij willen niet weg'', vertelt Sharon.

Niet veel later verschijnt de politie en een deurwaarder. De rechter heeft een uitspraak gedaan, en dus moet op 12 juli het pand leeg zijn. Tot verdriet van Sharon: ''We hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Iedereen in deze buurt heeft hier wel eens getraind, maar het is ook voor een bakje koffie, een praatje of als je problemen hebt. Dan zijn we er voor je. Als we weggaan is het vreselijk voor de buurt. Ik denk dat dat niet goed is voor de buurt, er is al helemaal niks hier."

Er zit niks anders op dan het pand te verlaten: ''Als we niet opleveren dan komen ze morgen misschien met het hele ME-gebeuren langs'', aldus familievriendin Priscilla Hasselt.

Gemeente

Na de uitspraak afgelopen december werden er nog verschillende initiatieven opgezet om de sportschool te behouden. Zo is er een petitie gestart, een protestfilmpje gemaakt en heeft Dolman een brandbrief aan burgemeester Halsema geschreven. Ook hebben ze gesproken met de wethouder van Sport, Simone Kukenheim, die aangaf haar best te doen om de sportschool daar te houden. Dat is helaas niet gelukt.

Sharon vertelt terneergeslagen dat ze in plaats van een week nu in ieder geval twee weken de tijd hebben om het pand leeg te maken. ''We willen graag onze spullen zelf eruit halen. Het is heel veel werk, we hebben geen plek om onze spullen op te slaan.''

