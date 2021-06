Deel scholen na zomervakantie niet open vanwege lerarentekort

Begin dit jaar maakte het kabinet 8,5 miljard euro vrij voor het Nationaal Programma Onderwijs; een meerjarig plan dat gericht is op herstel en ontwikkeling van het onderwijs. Volgens Moorman loopt het lerarentekort alleen maar op dankzij het plan.

"We missen de koppeling met de aanpak van het lerarentekort. Daar moet structureel geld heen. Dat is niet gebeurd, het is gebleven bij tijdelijk geld. Ten eerste werken scholen weer meer met leraren op zzp-basis via detachering. Leraren stappen daardoor uit het vak en het onderwijs wordt instabiel", vertelt Moorman in het AD.

Fuseren lastiger

De grote steden proberen het aantal kleine scholen te verminderen. Deze scholen zijn volgens de wethouder namelijk kwetsbaarder voor het lerarentekort en bijkomend kwaliteitsverlies. "Met de extra coronagelden is het moeilijker om kleine scholen te bewegen zich te fuseren. Schoolbesturen houden ze dan liever nog even open", vertelt ze.

Onlangs stuurde het kabinet een Kamerbrief over de lerarentekorten in grote steden waaruit blijkt dat het lerarentekort in Amsterdam 12,5 procent is.

Noodplan

De gemeente maakte al in 2019 een plan om het lerarentekort aan te pakken, genaamd Noodplan Lerarentekort Amsterdam. Zo krijgen Amsterdamse docenten een bonus, een parkeerregeling en een reistegoed. Het plan kost de gemeente tussen 2019 en 2024 ruim 27 miljoen euro.