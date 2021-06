28-jarige Amsterdammer overleden door aanrijding in Westpoort

Een van de drie inzittenden die afgelopen zaterdagavond gewond raakte bij een aanrijding op de kruising van de Basisweg en de Radarweg in Westpoort is in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een 28-jarige Amsterdammer.

Dat heeft de politie zojuist laten weten. Het ongeval vond zaterdagavond rond 23.45 uur plaats. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing. De 28-jarige Amsterdammer werd volgens de politie zwaargewond naast een van de auto's aangetroffen.

Een 27-jarige vrouw zat na het ongeluk in dezelfde auto bekneld. Ze is daarna bevrijd door de brandweer en naar het ziekenhuis overgebracht. De politie laat weten dat ze op dit moment niet in levensgevaar is.

De bestuurder van de andere auto is een 22-jarige man uit Haarlem. Hij zou onder invloed zijn geweest en wordt daarnaast verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Er zat nog iemand bij hem in de auto, diegene heeft lichte verwondingen opgelopen en is als getuige verhoord.

De politie doet nog verder onderzoek naar de aanrijding.