Schoolbestuur in Zuidoost heeft nog achttien onvervulde vacatures: "Een trieste situatie"

Veel basisscholen in Amsterdam hebben nog de grootst mogelijke moeite hun formatie rond te krijgen zo vlak voor de zomervakantie. Het tekort is nu 12,5 procent. In Noord, Nieuw-West en Zuidoost is het tekort verreweg grootst. Schoolbestuur Zonova in Zuidoost, zit nog met achttien onvervulde vacatures. "Het is een hele trieste situatie zo vlak voor de zomervakantie."

Harry Dobbelaar, bestuurder van Zonova, waar 20 basisscholen in Zuidoost onder vallen, maakt zich zorgen. "We hebben met een succesvolle campagne veel nieuwe leerkrachten kunnen aannemen, maar op dit moment, twee weken voor de zomervakantie hebben we nog achttien vacatures openstaan. Het is een hele trieste situatie."

Volgens onderwijswethouder Marjolein Moorman dreigen er zelfs scholen te moeten sluiten in de stad. Daar wil Dobbelaar nog niet aan denken, maar een aantal impopulaire maatregelen moet hij zeker gaan nemen. Daarbij denkt hij aan het samenvoegen van klassen of een vierdaagse lesweek. "De arbeidsmarkt zit echt op slot, maar we willen wel onze verantwoordelijkheid voor onze leerlingen nemen." Schooldirecteur Robert Poggenklaas, van basisschool De Schakel in Zuidoost, heeft het razend druk gehad met het vinden van oplossingen om na de zomer geen klassen naar huis te hoeven sturen. "Gelukkig hebben we voor komend schooljaar alle groepen bemand, maar niet allemaal met gekwalificeerd en bevoegd personeel." Een aantal groepen staat onder leiding van onderwijs-assistenten, zij-instromers en leerkrachten in opleiding. "De kwaliteit staat daarmee wél onder druk. Hoewel onbevoegd niet onbekwaam hoeft te betekenen", zegt Poggenklaas.

Maar het is verre van ideaal, vindt Poggenklaas. "De aandacht die leerlingen verdienen, kan zo niet altijd gegeven worden, en dat maakt de werkdruk voor de andere leerkrachten ook weer extra groot. Om te voorkomen dat het lerarentekort steeds groter wordt moet er structureel geld bij, vinden Dobbelaar en Poggenklaas. Iets waar onderwijswethouder Moorman al jaren voor pleit. "Het salaris van een leerkracht in het basisonderwijs moet gelijkgetrokken worden met dat van een leraar in het voortgezet onderwijs", zegt Dobbelaar. "En er moet echt ingezet worden op woningen voor leraren in Amsterdam." Hij noemt het "heel genereus" dat de minister extra geld uittrekt om corona-achterstanden weg te werken. "Maar daar krijg je geen extra leerkrachten mee. We zien dat leerkrachten juist dichter bij huis gaan werken omdat scholen buiten de stad dat geld ook hebben gekregen."

