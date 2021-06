Eredivisie wil een NL League, Ajax wil niet toekijken hoe hun geld wordt afgepakt

"Het is niet zo dat wij even rustig gaan toekijken hoe ze ons geld afpakken. Willen wij in Europa concurreren, dan moeten wij daar ook zelf de risico’s in nemen. Wij dragen als Ajax veel, verreweg het meeste van alle clubs, bij aan de ECV en het Nederlandse voetbal, maar het houdt ook ergens op."

En daar zit het struikelpunt voor Ajax. "Wij dragen al veel bij en vinden het ook belangrijk samen een sterke competitie te hebben", laat Ajax via commercieel directeur Menno Geelen weten. Hij voegt daaraan toe dat in geen één land een club wordt gedwongen om de Europese inkomsten af te staan.

Ajax is daar geen fan van omdat blijkt dat er daardoor meer geld van Ajax wordt afgepakt. En het bleek al juist dat de 35-voudig landskampioen het geld eerlijker wilde verdelen. Door het geld dat wordt verdiend door middel van sponsoren en de tv-gelden uit de Eredivisie eerlijker te verdelen over de clubs.

"Het is niet zo dat wij even rustig gaan toekijken hoe ze ons geld afpakken"

ECV

De ECV of het Eredivisie CV, is een vennootschap waarin alle achttien Eredivisieclubs verenigd zijn. De ECV draagt namens en voor de clubs zorg over de commerciële exploitatie van de media- en sponsorrechten en promotie van het merk Eredivisie.

Omdat Ajax de Eredivisie graag wil laten groeien, dragen ze al het meest bij aan de ECV. Geelen is het er daarom over eens dat er betere manieren zijn om de Eredivisie te laten groeien, in plaats van de NL League. "We zien liever een goed onderbouwd plan hoe we samen kunnen groeien en echt de 6e competitie van Europa kunnen worden, dan een plan waarin staat hoe de Europese baten van Ajax verdeeld gaan worden."

Het plan

Het plan van de NL League houdt in dat de ECV en de Coöperatie Eerste Divisie (CED) één entiteit worden. Waarin de clubs zelf het competitieschema bepalen en de verdeling van al het geld voortaan gaat via een ranglijst die niet stopt bij de nummer laatst uit de Eredivisie, maar voor alle 34 clubs geldt. Ook zou degradatie uit de Eerste Divisie niet meer mogelijk zijn.