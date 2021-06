Vaccinatie-unit geplaatst in Zuidoost: "Wil eerst checken of hij niet dood neervalt"

Zuidoost is één van de stadsdelen met een lage vaccinatiegraad. De GGD wil dat veranderen en heeft sinds deze week een vaccinatie-unit op het Annie Romeinplein neergezet. Voor de één werkt dat goed, maar de ander kijkt sceptisch toe. 'Ik wil eerst even checken of hij niet dood neervalt.'

Flyers in andere talen, voorlichting bij kerken en moskeeën of Amsterdammers ter plekke vaccineren in een verplaatsbare unit. De GGD doet er alles aan om de vaccinatiebereidheid te vergroten in wijken, waar veel wantrouwen tegen het vaccin is.

''Wat we hier horen, is dat mensen niet zomaar de overheid vertrouwen'', vertelt GGD-arts Astrid Nielen tijdens het prikken door. Met name in Zuidoost en Nieuw-West, waar de vaccinatiegraad het laagst is, wordt de komende maanden ingezet op prikken zonder afspraak. ''We hopen hiermee de drempel te verlagen.''

Angst

Op het Annie Romeinplein wordt er verschillende op het initiatief gereageerd. ''Ik vertrouw het niet'', zegt een bewoonster, die net een filmpje binnen heeft gekregen met een horrorverhaal over het Astrazeneca vaccin. ''Een vrouw is verlamd geworden aan een been.'' Ze zag het op Youtube voorbij komen en weet niet meer goed wat ze nou wel of niet moet geloven. Eén ding weet ze zeker: ''Rutte vertrouw ik zeker niet.''

Twee andere bewoners zijn met elkaar naar de unit gelopen. ''Hij wil dat ik hem eerst zet. Als ik niet dood neerval dan zet hij hem ook.''

Proef

De vaccinatie-unit is een proef van de GGD. Over twee weken wordt gekeken hoe de bewoners het beste bereikt worden, waarna het beleid over andere andere stadsdelen wordt uitgespreid. Tot en met vrijdag kunnen bewoners tussen 13.00 en 18.00 uur terecht voor een vaccinatie zonder afspraak.