Vaccinatiebereidheid onder Amsterdammers met migratieachtergrond moet fors omhoog

Amsterdam wil dat de vaccinatiebereidheid onder Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond omhoog gaat. Uit onderzoek blijkt dat Marokkaanse, Turkse, maar ook Surinaamse Amsterdammers weinig trek hebben in een coronaprik. De gemeente probeert deze mensen nu alsnog over de streep te trekken.

Uit onderzoek van de GGD, het Amsterdam UMC en expertisecentrum Pharos blijkt dat slechts 28 procent van de Amsterdammers met een Marokkaanse achtergrond een prik gaat halen. Burgemeester Femke Halsema zei tegen AT5 dat ze van de cijfers is geschrokken.

D66-raadslid Sjoerd Warmerdam woont zelf in Nieuw-West, en hij maakt zich zorgen. "De groepen die al disproportioneel hard geraakt zijn door de coronacrisis, die vaker ziek zijn geworden en in het ziekenhuis zijn beland, zijn ook de mensen die twijfelen over het vaccin. Ik hoop dat we die gezondheidsongelijkheid tegengaan door alle groepen toegang te geven tot informatie zodat zoveel mogelijk mensen een vaccinatie krijgen."

Vooral in kwetsbare wijken is de vaccinatiebereidheid laag. Terwijl de mensen in deze wijken juist twee keer zoveel kans lopen om besmet te raken met het coronavirus.

Maar het gebrek aan informatie is niet de enige verklaring voor het feit dat de vaccinatiebereidheid onder Amsterdammers met een migratieachtergrond zo laag is. Er is namelijk ook een gebrek aan vertrouwen in de overheid.

Daarom hoopt Warmerdam dat de wantrouwigen door mensen uit hun eigen gemeenschap over de streep worden getrokken. "Er is een campagne van start gegaan om te zorgen dat de informatie juist via buurtmoeders, via moskeeën en buurthuizen en allerlei andere manieren bij de mensen terecht komt. Zodat zoveel mogelijk mensen die prik gaan nemen."