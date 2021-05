Stad NL V Honderden vaccinaties per dag in AFAS Live: "Maar wij staan klaar voor 9000"

Vanaf deze week is er een vierde vaccinatielocatie in de stad geopend: AFAS Live in Zuidoost. Hiermee wordt de capacititeit vergroot om een maximum van 18.000 prikken per dag te kunnen zetten. De locatie begint de eerste paar dagen met 700 vaccinaties per dag. Het aantal groeit naarmate er meer vaccins beschikbaar komen.

"We zijn er klaar voor. We hebben zelfs een paar extra slots gekregen: wat meer Pfizer. Op die manier proberen we het vandaag zo goed mogelijk in te vullen", zegt Sanne van Bergen, projectleider vaccinaties van de GGD Amsterdam. Voorheen werden er al in de stad op de locaties RAI, de NDSM Loods in Noord en Calandhal in Nieuw West vaccinaties gegeven en nu dus ook een locatie in Zuidoost. "We hebben voor de AFAS gekozen omdat deze goed bereikbaar is voor automobilisten en met het openbaar vervoer." zegt teamleider GGD op locatie AFAS Live, Tim Moolhuizen."En het is ruim. We zijn er op ingesteld om volumes te draaien hier."

Quote "We krijgen momenteel zo'n 700 vaccins per dag. Maar wij staan echt klaar voor 9000. Dus laat maar komen!" tim moolhuizen, teamleider ggd afas live

Op deze locatie is het mogelijk om maximaal 9.000 prikken per dag te zetten. Maar daarvoor moeten wel meer vaccins worden geleverd. "We krijgen momenteel zo'n 700 vaccins per dag. Maar wij staan echt klaar voor 9.000. Dus laat maar komen." "Wij willen meer prikken. Dat zie je aan de mensen die hier werken en de mensen die hier komen." projectleider vaccinaties, Sanne van Bergen kijkt naar de lege balies "Wow,wat groot en zij zien natuurlijk ook dat het leeg staat." Geen concerten De vaccinatielocatie zal zeker tot 19 augustus in de AFAS Live aanwezig zijn. "En daarna hopen we dat alles weer open gaat voor het regulier publiek." zegt teamleider Tim Moolhuizen "Wat we wel leuk zouden vinden is als er straks een keertje een bandje komt spelen in de wachtruimte of dat wanneer de jongere generatie straks geprikt gaat worden om er dan meer een festival-gevoel aan te geven." Projectleider vaccinaties Sanne van Bergen moet lachen. "Wie weet in de toekomst..."